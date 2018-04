Congresso do PSD-M em Dezembro

Na segunda parte da entrevista concedida ao DIÁRIO Miguel Albuquerque não fecha a porta a eleições antecipadas, apesar de preferir cumprir com o calendário eleitoral. O líder do PSD-M sublinha que tem “deferência” por Alberto João Jardim e que se não conseguir maioria absoluta nas próximas eleições vai encontrar uma solução no quadro parlamentar. O presidente do PSD-M fala da vida interna, não fugindo a nenhuma questão da actualidade.

Em destaque na edição de hoje está a floricultura. A produção de flores na Região está em alta. Em cinco anos duplicou o número de explorações, existindo 334 actualmente. O cortejo alegórico de amanhã vai contar com 70% de flores cultivadas na Madeira.

Na frente desportiva analisamos a derrota do Marítimo no campo do Braga. Os verde-rubros perderam por 2-0. Um erro de Jean Cleber abriu caminho ao desaire.

Um concurso público para obras na Ribeira da Madalena do Mar está a suscitar o interesse de 11 concorrentes!

A edição deste sábado do DIÁRIO aborda também um tema de capital importância para a Região: a ligação aérea Madeira-Porto Santo. Segundo apurámos a ‘Aerovip’ está bem posicionada para renovar a concessão da rota.

