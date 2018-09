Congresso de turismo de saúde sem apoio da Madeira

O I Congresso Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar, que vai decorrer no Funchal e no Porto Santo, entre os próximos dias 1 a 4 de Outubro, não vai contar com o apoio da Região, através do Turismo da Madeira.

A informação foi partilhada em comunicado pela organização, a Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar, que salienta que “após a divulgação do programa final do I World Health and Wellness Tourism Congress, fomos confrontados com a informação nesse dia (21 de Setembro) que a Secretaria Regional do Turismo e da Cultura da Região Autónoma da Madeira, não concederia qualquer apoio à realização do Congresso no que concerne às despesas inerentes ao alojamento, refeições, bem como às viagens no barco Lobo Marinho, entre Funchal e Porto Santo, que alega que este tipo de apoios é competência da Associação de Promoção da Madeira.

Citam a resposta da Secretaria Regional de Turismo e Cultura que, frisa, “lamentavelmente, não é possível esta Secretaria Regional apoiar financeiramente esta iniciativa, uma vez que as competências e orçamento cometidos a este tipo de eventos foram legalmente transferidos para a Associação de Promoção da Madeira (AP)”, tendo por isso sido dado conhecimento à AP para devido acompanhamento.

No comunicado, assinado pelo presidente da referida associação, João Viegas Fernandes, “estranha-se esta decisão incompreensível, por três razões fundamentais. Primeiro, a relevância deste Congresso Mundial, da abrangência das temáticas em debate e ao importante currículo dos conferencistas, de diversas áreas científicas que participarão no evento. Segundo, pela importância para o destino turístico Madeira para valorizar o posicionamento do Arquipélago da Madeira em relação ao cluster e à marca de Turismo de Saúde e Bem-Estar, no contexto nacional, internacional e mundial. Terceiro, pela inoportunidade da decisão do Governo Regional da Madeira ao ratificar a decisão do Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, a menos de dez dias do início deste Congresso Mundial”, critica.

João Viegas Fernandes diz que a AMTSBE só pode entender este não patrocínio do Turismo da Madeira a um tão importante evento por causa das disputas políticas. “Interpreto esta decisão deplorável no contexto do nervosismo decorrente da acesa disputa eleitoral, para o Governo da Região Autónoma da Madeira”, em 2019, reafirmando que desde o início da organização do evento, em Julho de 2017, reafirmou sempre a intenção de “manter uma posição neutra” nesta matéria.

Refira-se que entre as entidades e empresas que apoiam a realização do Congresso, estão as câmaras do Funchal e do Porto Santo, bem como o Hotel Vila Balerira, entre outros, mas sobretudo destaca-se o Alto Patrocínio da Presidência da República.