Compromissos do Governo para com os porto-santenses estão a ser cumpridos

As jornadas parlamentares do PSD/Madeira terminaram nesta tarde de sexta-feira, com os deputados a visitarem as obras do liceu do Porto Santo e o centro de saúde local

Bernardo Caldeira, deputado do PSD Porto Santo, salientou que este foi um dia para verificar aqueles que foram os compromissos assumidos pelo Governo Regional para o Porto Santo.

Foi com muita satisfação que o deputado porto-santense anunciou que os compromissos eleitorais entre 2015 e-2019 serão cumpridos na íntegra por parte do executivo regional.

Para Bernardo Caldeira a obra da escola professor Francisco Freitas Branco “está com um bom andamento, os prazos estão a ser cumpridos e toda a comunidade educativa terá um espaço fantástico para laborar”.

Na visita que os deputados do PSD fizeram ao centro de saúde local, que é sempre um sector muito crítico para os porto-santenses, Bernardo Caldeira disse que “foi realmente feita a visita às intervenções que serão feitas pelo Governo Regional, mas também tiramos outras ilações de trabalhos, que vão ser feitos no futuro e será todo um trabalho legislativo que será feito, em conjunto com responsáveis do centro de saúde”.

Em relação às intervenções que estão a ser feitas na piscina do Porto Santo, o deputado do PSD salientou, “que está ser feito toda uma reconstrução do sistema de funcionamento e que estará em breve a funcionar”. Além disso, quis enaltecer que os porto-santenses ficaram com uma “escola espectacular, com um pavilhão, um polivalente, um ginásio e mais piscina” numa área muito abrangente”.