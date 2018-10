Componente Avançada de Formação em Software SIG-GIS decorre no final de Outubro na UMa

A Universidade da Madeira, através da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia (FCEE-UMa) e do Centro de Desenvolvimento Académico, organiza, nos dias 26 e 27 de Outubro, a componente avançada da Formação em Software SIG/ GIS – Sistemas de Informação Geográfica, com o apoio da Entidade Formadora AGRICERT.

A formação irá decorrer na Sala 0.57, no piso 0 do Campus da Penteada, das 9h às 19 horas, e será conduzida por Jose Manuel Naranjo Gomez, da Universidade de Extremadura, por Rui Alexandre Castanho, da Universidade de Évora e Universidade de Extremadura, e por Jorge Freitas, da Universidade da Madeira.

Esta iniciativa vem no seguimento da formação ministrada no passado mês de Julho e é dirigida aos Profissionais de arquitectura, planeamento, engenharia e construção da RAM, com interesse em Software SIG.

O plano desta formação contempla cinco módulos: (1) Integração de informação web, (2) Gestão de informação vectorial em QGIS, (3) Gestão de informação raster em QGIS, (4) Análise Espacial, e (5) QGIS e de INFORMAC publicação da informação geoespacial na web.

A participação na formação é garantida mediante inscrição, até dia 19 de outubro, através do endereço http://cda.uma.pt. O custo para a frequência desta formação varia entre os 90€, para os alunos da UMa, os 120€, para o pessoal docente da UMa, e os 140€, para o público em geral. A todos os participantes será conferido um certificado de presença. A formação só decorrerá com um mínimo de 8 participantes.