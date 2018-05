Comissão de Saúde da Assembleia da República promete trabalho conjunto pelo novo hospital da Madeira

José Matos Rosa deu voz àquele que parece ser o objectivo dos deputados que compõem a Comissão de Saúde da Assembleia da República: “Temos de trabalhar todos em conjunto para resolvermos este problema que é importante para a Região e para o conjunto do País”.

O presidente da Comissão falava no final de uma reunião de trabalho, no salão nobre do palácio do Governo Regional, em que o projecto do novo hospital da Madeira foi apresentado aos parlamentares da República.

Foram mais de duas horas, em que, além de ouvirem uma apresentação do que já está feito, puderam colocar as questões que entenderam e esclarecê-las.

Sobre a necessidade de financiamento, o presidente da Comissão, recusando-se a entrar em querelas políticas, deixou uma certeza: “Os madeirenses também merecem ter a solidariedade do Governo da República.”

Os deputados seguiram, após ao encontro referido, em direcção a Santa Rita, para ver ‘in loco’ o sítio destinado ao novo hospital.

Às 13 horas, vão almoçar à Quinta Vigia, num convívio oferecido pelo presidente do governo Regional.

Depois, vão à Assembleia Legislativa, onde terão uma reunião com a Comissão de Saúde do parlamento madeirenses.

Ao final do dia, os deputados têm reunião com várias instituições representantes de médicos, enfermeiros, nutricionistas e vários outros técnicos e utentes do SESARAM.