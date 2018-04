Comemorações do 25 de Abril arrancam no sábado em Machico

As Comemorações do 25 Abril na cidade de Machico iniciam-se já no sábado. O programa de actividades da Comissão Organizadora (constituída pela Câmara Municipal de Machico, Junta de Freguesia de Machico e Grupo de Cidadãos por Machico, Terra de Abril) começa com o acender de um letreiro luminoso, junto ao Cais de Machico, no dia 21 de Abril.

No domingo (dia 22 de Abril), realiza-se a abertura da exposição ‘Machico presente na luta’, de Bernardo Martins, no Largo do Município. No mesmo dia, na Praça do Fórum, estará patente uma exposição de carros, intitulada ‘Drive it day – Clássicos da Revolução de Abril’, entre as 10 e as 17 horas.

No dia 24 de Abril, tem lugar a actuação do Grupo Charamelas, Poemas de Abril e o Muro da Liberdade, em parceira com a Escola Básica do 1ºciclo com Pré-escolar do Eng. Luís Santos Costa, no Largo do Município.

No dia do 25 de Abril, as comemorações iniciam-se com a Cerimónia do Hastear das Bandeiras, pelas 9 horas, nos Paços do Concelho, seguindo-se a realização da Prova ‘Corrida da Liberdade’, com início pelas 10 horas na cidade de Santa Cruz e término na cidade de Machico. A prova é organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Machico e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

A partir das 16 horas, segue-se um espectáculo musical, seguido das intervenções políticas, no Largo do Município.

Ainda neste dia, e por forma a encerrar as Comemorações do 25 de Abril em Machico, decorrerá no Fórum Machico, pelas 20 horas, um espectáculo da Associação do Grupo Coral de Machico, alusivo à Revolução dos Cravos.