CMF reforça serviços de limpeza para a Festa da Flor 2018

Um comunicado da Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no próximo fim-de-semana, serão reforçados os serviços municipais de limpeza urbana, na sequência dos festejos da Festa da Flor.

A mesma nota informa, ainda, que nas principais zonas de festejo irão ser ainda distribuídos um total de 74 contentores, entre embalões, papelões, vidrões e contentores destinados à deposição de resíduos indiferenciados.

As equipas de limpeza serão distribuídas da seguinte forma:

Sábado (21 de Abril):

- Equipa de limpeza urbana para limpeza do centro do Funchal e após a montagem do Muro da Esperança;

- Equipas de remoção de resíduos e reforço no turno da manhã com equipas para a remoção de embalões, papelões e lixo indiferenciado.

Domingo (22 de Abril):

- Equipa de limpeza urbana das 7h às 14h, de modo a garantir a limpeza do centro do Funchal;

- Equipa com cerca de 37 trabalhadores, 3 viaturas de caixa aberta, 2 minicar e 4 autovarredouras para a limpeza após o cortejo da Festa da Flor, ao longo da Avenida do Mar e da Avenida Sá Carneiro, das 15h às 22h.

Para além deste troço, também serão mantidos limpos todos os espaços do centro do Funchal onde irão decorrer os restantes festejos, nomeadamente o Jardim Municipal, a Avenida Arriaga, a Praça do Município, o Largo da Restauração e Praça do Povo;

- Equipa de remoção de resíduos com 1 minicar das 7h às 21h, para os resíduos da zona centro;

- Equipa dos serviços técnicos das 7h às 14h, para colocação dos contentores a serem utilizados durante o cortejo e recolha de resíduos de papeleiras.