CMF recebeu propostas para a cidade de alunos do 1.º ciclo

O executivo da Câmara Municipal do Funchal esteve presente ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, na actividade denominada ‘Construir Cidades Amigas das Crianças – Crianças em (particip)ação’, que reuniu cerca de uma centena de crianças dos 3º e 4ºs anos de escolaridade, que vieram apresentar as suas propostas para o Funchal, ao Executivo camarário.

Esta foi uma iniciativa na sequência da actividade por ocasião do Dia Universal dos Direitos da Criança do ano passado, tendo o Departamento de Educação e Qualidade da Vida (DEQV) da CMF desenvolvido, desde então, e no decurso do corrente ano lectivo, o projecto em causa com as Escolas de São Filipe e da Ajuda, o qual culminou com uma visita à CMF para que os alunos envolvidos pudessem apresentar as suas propostas, que abrangeram áreas como Ambiente e Espaços Verdes, Educação, Desporto e Lazer, Segurança, Habitação e Saúde e, finalmente, Emprego e Participação, entre outros.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Autarquia, e os rereadores Bruno Martins e João Pedro Vieira, receberam os alunos, destacando “o carácter do Funchal enquanto Cidade Educadora, integrada na respectiva rede internacional, e que valoriza, também por isso, a formação, a educação e a participação como a melhor forma de cumprir o potencial de toda a cidade, dos miúdos aos graúdos”.

Esta iniciativa do DEQV complementa a Assembleia Municipal Jovem, sessão anual que foi criada pelo actual executivo em 2015, com o intuito de permitir que os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico apresentassem propostas para a cidade, e que já decorreu este ano no passado mês de Maio.