CMF premeia melhores jardins escolares do concelho

Decorreu, ontem, nos Paços do Concelho do Funchal, a entrega de prémios às escolas vencedoras do 23º Concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’, seguida da abertura da respectiva exposição no átrio da CMF.

O concurso -- realizado no âmbito do Programa de Educação Ambiental da Câmara Municipal do Funchal e da Semana do Ambiente 2018 -- tem por objectivo fomentar a criação e manutenção de espaços verdes (jardim, horta ou misto) nas áreas que envolvem os edifícios escolares do concelho, proporcionando uma maior interacção entre a comunidade educativa.

Nesta edição, participaram 14 Estabelecimentos de Ensino, tendo a Câmara Municipal do Funchal atribuído prémios às escolas vencedoras, entre 100 e 200 euros em material de jardinagem, bem como um certificado de participação a todas as instituições concorrentes.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação no Município, dirigiu a entrega de prémios, que também contou com a presença da vereadora Idalina Perestrelo, que tutela o Ambiente.

Premiados do 23º Concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’

Jardim de Infância / Infantário

1º lugar - Jardim Escola João de Deus

Menção Honrosa – Auxílio Maternal do Funchal

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

1º lugar – Escola Básica do 1º/PE do Livramento

2º lugar – Escola Básica do 1º/PE do Galeão

3º lugar – Escola Básica do 1º/PE Ribeiro Domingos Dias

Menção Honrosa – Escola Básica do 1º/PE de São Martinho

Escolas dos 2º, 3º Ciclos e Secundário

1º lugar – Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

2º lugar - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Ângelo Augusto da Silva

3º lugar – Colégio Infante D. Henrique

Menção Honrosa - Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Ensino Especial

1º lugar – Centro de Apoio à Deficiência Profunda