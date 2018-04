CMF aplica ‘lucro’ de 2017 em várias obras

Os 5,6 milhões de euros do saldo de gerência do ano passado da Câmara Municipal do Funchal vão ser aplicados em diversas obras nas redes de água e esgotos, na recuperação dos complexos balneares e na reabilitação da Rua Fernão de Ornelas e Largo do Município. A decisão foi aprovada na reunião do executivo camarário de hoje, com os votos favoráveis dos vereadores da coligação Confiança e do CDS e a abstenção dos representantes do PSD.

Na mesma reunião foram aprovadas as contas de 2017, mas apenas pelos vereadores da coligação Confiança, com a abstenção do CDS e votos contra do PSD. Segundo o vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, a autarquia fechou o ano passado com uma redução do passivo em 11 milhões de euros e “a dívida mais baixa desde 2001”, “que neste momento se cifra nos 53 milhões de euros”. “São resultados muito positivos no exercício de 2017 que nos permitem transitar para 2018 com um sado de gerência de cerca de 5,6 milhões de euros que serão aplicados numa revisão orçamental que também foi aprovada hoje”, referiu o autarca sobre os resultados do seu próprio pelouro.

O terceiro ponto desta reunião foi aprovado por unanimidade. Tratou-se da isenção de pagamentos nas entradas no Museu Henrique e Francisco Franco e Museu Cidade do Açúcar. O vice-presidente da CMF explicou que estes “passam a ser espaços de entrada livre, numa clara aposta na democratização do acesso à cultura na cidade do Funchal, seja para residentes seja para visitantes, para poder conhecer o nosso espólio artístico e a nossa História”.