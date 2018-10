CMF abre 15 vagas temporárias para cantoneiros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem abertas, neste momento, 15 vagas para o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, para o posto de assistente operacional do Departamento de Ambiente da autarquia, para efeitos de trabalho de campo na área da limpeza urbana, com o intuito de manter limpo o espaço público e garantir a recolha eficaz de resíduos sólidos.

As inscrições podem ser efectuadas na Loja do Munícipe do Funchal, junto ao Edifício Paços do Concelho, durante o mês de Outubro. Os programas terão a duração de seis meses e podem-se candidatar todos os interessados com escolaridade mínima obrigatória.

O Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho é assegurado exclusivamente com verbas municipais, e até ao final deste ano, representará um investimento total de 2,5 milhões de euros. Durante o programa, os formandos recebem uma bolsa mensal. No final, conforme a duração, as habilitações do participante e a avaliação positiva, estes têm ainda direito a um prémio de incentivo e integração.