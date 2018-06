Clube Naval do Funchal hasteia 17° Bandeira Azul

O Clube Naval do Funchal (CNF) viu, hoje, ser hasteada a sua 17° Bandeira Azul, tornando-se na praia privada da região que detém este galardão há mais tempo.

O CNF cumpriu com os 26 requisitos obrigatórios para ver novamente hasteada esta bandeira, entre os quais, a qualidade do mar, classificada como excelente, a segurança, os equipamentos e as actividades de sensibilização ambiental.

Na cerimónia estiveram presentes vários representantes das entidades afectas ao compromisso Bandeira Azul, nomeadamente Paula Menezes e Eucine Pinto, da Direcção Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, (DROTA) Nelson Abreu, da Frente Mar Funchal o Patrão Mor da Capitania do Porto do Funchal, o Patrão Mor do CNF e o Comodoro do Clube Naval, Martim Cardoso.