Cláudia Monteiro de Aguiar apoia lançamento da Capital Europeia do Turismo Inteligente 2019

A Comissão Europeia abriu, hoje, as candidaturas para a Capital Europeia do Turismo Inteligente que decorrem até 30 de Junho de 2018. A iniciativa foi proposta pela Comissão dos Transportes e Turismo e apoiada, em primeira mão, pela deputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar.

Esta iniciativa conta com 4 categorias individuais e pretende nomear as cidades que se destaquem pelas melhores prácticas em: acessibilidade, digitalização, sustentabilidade e património cultural e criatividade. As cidades que demonstrem soluções inovadoras nestas 4 categorias, duas no total, podem ser, igualmente, galardoadas com o título Capital Europeia do Turismo 2019.

Para a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, o lançamento desta iniciativa é “ uma vitória para o sector do Turismo, que uma vez mais surge na agenda da Comissão Europeia”.

Este projecto nasce no seio da Comissão dos Transportes e Turismo, proposta pelos deputados do grupo de trabalho e junta dois elementos essenciais - o turismo e as cidades inteligentes - para quem visita, mas também para quem vive e trabalha nas cidades.

“As cidades portuguesas candidatando-se têm mais uma oportunidade de promover os seus produtos, os seus serviços demonstrando que há Regiões em Portugal a acompanhar as tendências da tecnologia, da inovação ao serviço das pessoas”, sublinha a deputada.

A cerimónia de entrega dos prémios realizar-se-á em Bruxelas, a 7 de Novembro de 2018.