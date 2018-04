Chuva adia programa do ‘POPular INATEL na Rua’

Desde quinta-feira que a 3.ª edição do ‘POPular INATEL na Rua’ fez descer às ruas do Funchal uma ‘mistura’ de teatro, dança, música e etnografia. No entanto, a chuva que afecta o arquipélago este sábado obrigou ao cancelamento do programa de actividades previsto para hoje.

O programa deste dia 21 de Abril, o último do evento, previa: pelas 15 horas, dois espectáculos de teatro de fantoches -- ‘Deixa-te de fantochadas! O mundo é nosso!’ e ‘Quando for grande quero ser...’-- do Grupo Aquarela Teatro de Fantoches, além de animação de rua e bolas de sabão, protagonizados pela Associação Tal.

Já, pelas 20h45, na Rua da Queimada de Baixo e no Largo do Chafariz, estava agendada uma actuação do Grupo de Folclore Casa do Povo de São Martinho e, pelas 21h30, seria o concerto de encerramento com os Xarabanda.

Érica Fernandes, responsável pelo núcleo local do INATEL, anunciou que as actividades acima mencionadas foram adiadas para “data a especificar brevemente”.

O evento, trata-se de uma iniciativa da Fundação INATEL em parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF), com o objectivo de proporcionar o acesso à cultura nas ruas da cidade, assim como dinamizar o comércio local. Apesar da iniciativa do INATEL não estar integrada na Festa da Flor, as festividades dos dois eventos completam-se.