Centro de Saúde do Arco da Calheta será reabilitado com concurso a arrancar já neste Verão

O presidente do Governo Regional assegurou que o concurso para a construção do novo Centro Saúde da Calheta colocado hoje na plataforma. Miguel Albuquerque falava na sessão solene do 516º aniversário daquele concelho.

Além disso, afirmou ainda que, este Verão, será aberto concurso para a reabilitação integral do Centro Saúde do Arco da Calheta.

No que concerne às acessibilidades, no último trimestre deste ano será lançada a obra de segurança na ligação entre o Estreito e o Jardim do Mar.

Por fim, o reforço da estabilização do talude na marginal da Calheta é para começar logo após o Verão.

Na sua intervenção, Carlos Teles tinha referido que estas duas últimas obras estavam a ser aguardadas pela população.