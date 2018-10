Centro de Estudos de História do Atlântico assinala Dia Mundial da Arquitectura com conferência

Decorre amanhã (19 de Outubro), no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico a conferência ‘Espaço Urbano’, promovida pela Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos Secção Regional Sul (OASRS).

Esta conferência enquadra-se nas comemorações do Dia Mundial da Arquitectura e será aberta pela arquitecta Paula Torgal, presidente da OASRS.

Paula Torgal, que recentemente esteve na Madeira no âmbito da constituição do Observatório da Paisagem da Madeira, associa-se a esta iniciativa com o objectivo de “prosseguir uma acção de proximidade com as estruturas orgânicas que integram a Secção Sul da Ordem dos Arquitectos”.

“Abrir esta conferência, enquadrada numa data que celebra a Arquitectura e enaltece e valoriza, de forma transversal, o papel dos Arquitectos na sociedade, é para mim uma grande satisfação e, por isso, desafio os madeirenses a marcarem presença nesta Conferência e a conhecerem o tema do ‘Espaço Urbano’ através dos olhares dos oradores que são referências da arquitectura contemporânea”, realça.

Paulo David, Luís Viegas, Pedro Matos Gameiro e João Nunes Pernão são os oradores-arquitectos convidados.

Fazer cidade sobre a cidade existente é o mote para esta conferência subordinada ao tema ‘Espaço Urbano’, que pretende integrar diferentes abordagens para melhorar as condições sobre sustentabilidade, segurança e conforto dos espaços pré-existentes.

A entrada é gratuita, sujeita a um pré-registo obrigatório feito aqui.