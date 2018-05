CDU exige mais investimento no saneamento básico no Funchal

A CDU esteve hoje em contacto com a população de algumas zonas do concelho do Funchal, onde identificou situações comparáveis a países de terceiro mundo, devido à falta de uma rede de saneamento básico adequada.

“Apesar das exigências e reivindicações feitas pelas populações, ao longo de muitos anos pelo acesso a uma rede de saneamento básico adequada, onde as condições básicas de higiene e segurança fossem garantidas, a verdade é que nenhum executivo camarário conseguiu dar resposta a estas exigências. Apesar dos anúncios feitos e das promessas assumidas, a verdade é que nem o PSD nem o actual executivo de Paulo Cafôfo conseguiram avançar no terreno com as obras necessárias e urgentes para resolver os problemas de algumas localidades, como por exemplo as que verificámos no Caminho de Santa Quitéria e na Levada do Pico do Cardo de Dentro, na freguesia de Santo António”, afirmou a deputada municipal, Herlanda Amado.

“É urgente efectuar um levantamento das necessidades nesta área e estabelecer as prioridades de intervenção, tendo em conta os riscos para a saúde de todos”, realçou, acrescentando que “dizer que o Funchal está coberto a 90% pela rede de drenagem e tratamento de águas residuais constitui um dado estatístico que não tem relevância prática se os aglomerados populacionais não dispuserem de ligação a esses sistemas”.