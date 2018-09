CDU diz que crescimento e económico “não se reflecte em aumentos salariais para os trabalhadores”

A CDU realizou, esta quarta-feira, uma acção política no centro do Funchal de contactos com a população no âmbito da campanha Regional ‘É necessário um Novo Rumo ao serviço do Povo e dos Trabalhadores’. Na apresentação das conclusões desta acção política, Ricardo Lume defendeu “um novo rumo, uma política alternativa, ao serviço do povo e dos trabalhadores”.

Para o dirigente comunista, “os 42 anos de Governação com maiorias absolutas do PSD colocaram a Autonomia apenas ao serviço de alguns. Em alguns casos foi possível substituir exploradores do continente por exploradores regionais, mas que exploram de forma escrava os trabalhadores madeirenses e portossantenses”.

Como exemplos referiu: os “verdadeiros impérios no sector da hotelaria (que já extravasam fronteiras)” e “o maior armador a nível nacional (...) à custa dos preços astronómicos praticados nas operações portuárias e transportes de mercadorias para a nossa Região.

Ricardo Lume contrapôs também as declarações do Governo Regional de que a Região está a crescer economicamente há mais de 60 meses, realçando que “esse crescimento não se reflecte em aumentos salariais para os trabalhadores”.

Para a CDU “a autonomia não pode ser mais um instrumento nas mãos dos exploradores”, remata.