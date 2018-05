CDU denuncia sucessivos adiamentos na recuperação do Forte de São João Baptista

A CDU promoveu, esta manhã, uma iniciativa política no concelho de Machico, para denunciar mais uma das obras de Santa Engrácia da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente o Forte de São João Baptista.

“As obras de recuperação do Forte de São João Baptista, no concelho de Machico é mais uma das obras de Santa Engrácia da nossa Região. Desde 2004 os sucessivos Governos Regionais do PSD anunciaram obras de recuperação, do Forte, garantindo que o mesmo iria passar a ser uma referência cultural e turística no concelho de Machico”, afirmou Ricardo Lume, lamentando “o estado de abandono deste Imóvel classificado de Interesse Público, e o facto de existido verbas orçamentadas para a recuperação da infra-estrutura e nada tenha sido feito”.

Conforme expôs o deputado comunista “mais recentemente, o governo de Miguel Albuquerque inscreveu, tanto no orçamento para 2016 como no orçamento para 2017, verbas superiores a 1 milhão de euros para o início das obras na referida infra-estrutura, mas, como já vai sendo habitual, não existiu qualquer execução orçamental nesta matéria”.

“Na proposta de orçamento para 2018 já não constava 1 cêntimo para o Forte de São João Baptista”, frisou Ricardo Lume, referindo ainda que no decurso do corrente ano, o Governo Regional anunciou que pretende descartar-se da responsabilidade da recuperação do edifício passando para um privado em troca da transformação do Forte de São João Baptista em uma unidade hoteleira.

Para a CDU “é mais uma obra que não passou do papel, mas mais lamentável é o facto de o Governo Regional querer descartar-se das suas responsabilidades na salvaguarda do Património da Região”.

A referida infra-estrutura foi erguida no século XVII, de acordo com a inscrição epigráfica sobre o Portão de Armas, e está classificado como Imóvel de Interesse Público desde 18 de Agosto de 1943.