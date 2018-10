CDS quer o ‘Passe Social Único’ em vigor a partir de Janeiro de 2019

Rui Barreto esteve hoje nas ruas do Funchal para falar do ‘Passe Social Único’, demonstrando que o seu projecto faz sentido já a partir de Janeiro do próximo ano.

“É uma injustiça enorme e um encargo muito grande para as famílias terem que retirar um quarto do seu salário para o passe social”, afirmava o líder do CDS-PP. O partido tem previstas várias acções do género, até Dezembro, com o intuito de “criar pressão para que o Governo Regional inclua a iniciativa popular na proposta de Orçamento, por forma a que as populações do Funchal paguem apenas 30 euros mensais e 50 euros para os demais concelhos da Região nos transportes públicos, já a partir de 1 de Janeiro”.

Além disso, a proposta do CDS mantém intactos todos os outros passes sociais já existentes, nomeadamente para os idosos e estudantes, dando no entanto a possibilidade de as pessoas poderem escolher o “passe social” com a melhor tarifa.

“Não é aceitável que um madeirense que trabalha a Oeste ou a Norte da Madeira pague de passe social 20 a 25% dos seu salário”, explica o líder centrista.

“A iniciativa legislativa do CDS já está para discussão na Assembleia Legislativa da Madeira, salvaguarda o direito de as companhias de transportes públicos receberem as devidas indemnizações compensatórias, mas tem o benefício social de desonerar as famílias de um encargo económico”. “Os valores actuais dos passes sociais são os seguintes: 88 euros Curral das Freiras, 72 euros Machico, 92 euros Calheta e 124 Santana!, refere nota enviada à imprensa.