CDS Porto Santo questiona presidente da autarquia sobre “crime ambiental na praia”

João Rodrigues, presidente da concelhia do CDSPP no Porto Santo, solicitou hoje esclarecimentos ao presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, sobre o “atentado ambiental que está decorrer na praia do Porto Santo”, através da “destruição do cordão dunar” devido a “novas construções”.

Estranhando o silêncio do presidente da Câmara sobre o assunto, João Rodrigues confirma que enviou um requerimento a Idalino Vasconcelos para identificar as diligências que a Câmara já exerceu ou irá tomar, em termos de “fiscalização”, bem como “cópias de todo licenciamento respeitante ao imóvel em questão, uma vez que está construído numa zona protegida, sendo possível apenas a recuperação de antigos e pequenos imóveis” mantendo o projecto original, tipo casas das lanchas.

João Rodrigues diz que a praia do Porto Santo “é única” e é “o motor do desenvolvimento económico da ilha”, não podendo permitir que “projectos privados, mais ou menos licenciados, arruinem um bem que é de todos”.