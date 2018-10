Casa do Povo do Curral das Freiras com maior capacidade de resposta social

Assinado, há pouco, o acordo de cooperação entre a secretaria regional da Inclusão e Assuntos Sociais e a Casa do Povo do Curral das Freiras, o que permite o aumento da capacidade de resposta social.

A revisão ao acordo de cooperação permite um aumento da capacidade de 15 para 25 utentes, em Centro de Dia, e de 15 para 30 utentes, em Centro de Convívio, uma comparticipação financeira que a Casa do Povo recebe, que passa a cobrir as despesas de funcionamento e dos recursos humanos. O acordo permite assim, dar resposta a mais 25 utentes.

Através do acordo de gestão assinado, a Casa do Povo, fica responsável lavadaria social, com a respectiva recolha e entrega. Componente que visa melhorar o serviço de apoio domiciliário prestado no Curral das Freiras.

A Casa do Povo do Curral das Freiras tem 45 anos e é equiparada a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) desde 2016.