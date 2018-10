Campanha de vacinação gratuita da CMF este sábado em São Martinho, Santo António e Monte

A Câmara Municipal do Funchal dá início, este sábado, dia 20 de Outubro, à realização da terceira campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica e de identificação electrónica para cães com mais de três meses de idade, na sequência do sucesso das duas campanhas desencadeadas até agora.

Estas percorreram todas as freguesias do concelho, o que voltará a acontecer, e já permitiram vacinar 1168 animais domésticos. A nova campanha volta a não apresentar quaisquer custos para os detentores de cães domésticos e engloba a vacinação, a colocação do chip e o registo dos respectivos animais. Depois do adiamento devido ao mau tempo na semana passada, a campanha começa amanhã, percorrendo as freguesias de São Martinho, Monte e Santo António.

Idalina Perestrelo, vereadora com o pelouro da Causa Animal no Município, explica que “o objectivo é continuar a dar a oportunidade a todos os munícipes de vacinar e identificar o seu cão ou cadela de forma gratuita, com o objectivo de assegurar a cobertura da profilaxia antirrábica dos animais domésticos e um maior controlo de existências destes animais no Funchal”.

“Esta foi uma medida pioneira que começámos a desenvolver no ano passado, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, e representou um grande passo em prol da causa animal e da saúde pública, pelo que entendemos que este é um esforço e uma aposta que deve ter continuidade, com a Autarquia a assumir a dianteira em termos de sensibilização e de ação permanente no terreno”, acrescenta.

Devido à necessidade de reagendamento das acções previstas para o fim-de-semana passado, na próxima segunda-feira a campanha passará, por sua vez, em São Gonçalo e, na terça-feira, pela freguesia da Sé.

Calendário

20 Outubro

Centro Cívico de S. Martinho, das 9 às 11 horas

Instalações do Polidesportivo do Monte, 11h30 às 13h30

Centro Cívico de Sto. António, das 14h30 às 16h30

22 Outubro

Junta de Freguesia de S. Gonçalo, das 17h30 às 19h30

23 Outubro

Jardim Municipal (Sé), das 18 às 19 horas