Caminho dos Saltos, no Funchal, condicionado a partir de segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal informa que terá lugar, a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de Outubro, uma intervenção da Empresa de Electricidade da Madeira nas respectivas condutas subterrâneas no Caminho dos Saltos, a partir do cruzamento da Fundoa, que levará ao condicionamento deste caminho durante 45 dias, não sendo possível a circulação de transportes públicos colectivos.

A restante circulação automóvel continuará a ser feita, mas de forma condicionada.

O início dos trabalhos contemplará, igualmente, uma intervenção na rede de abastecimento de água no Caminho dos Saltos, entre as 9h30 e as 12 horas, afectando o abastecimento nas seguintes ruas:

- Caminho dos Saltos, do 58ª até à Rua da Levada de Santa Luzia;

- Estrada dos Marmeleiros, desde o cruzamento do Caminho dos Saltos;

- Rua Arcebispo D. Aires;

- Estrada Dr. João Abel de Freitas, até à rotunda dos Viveiros;

- Rua da Levada de Santa Luzia;

- Bairro do Grémio;

- Rua da Carne Azeda, até ao Beco da Carne Azeda;

- Rua da Torrinha, desde a Igreja da Consolação até à entrada 84;

- Rua Engenho Peter Clode;

- Rua Cónego Urbino José Lobo de Matos;

- Travessa do Damião.