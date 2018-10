Câmara Municipal do Porto Santo lança canal oficial de Youtube

Depois do Facebook e Instagram, a estratégia comunicacional da Câmara Municipal do Porto Santo, “na senda da procura da informação e transparência”, passa por lançar mais um canal regular de informação, um novo canal de Youtube, denominado ‘Município do Porto Santo’.

No novo canal, o município disponibiliza vídeos oficiais de promoção da ilha do Porto Santo e da Madeira, assim como o documentário em formato de série ‘Porto Santo 600’, apresentado por Leonel de Freitas.

Este programa foi realizado com o intuito de marcar as Comemorações dos 600 anos do descobrimento da ilha do Porto Santo e foi filmado e editado por Pedro Menezes.

“Os mesmos vídeos podem ser vistos em qualquer ponto do planeta e é também uma forma eficaz de levar a nossa ilha cada vez mais longe”, sublinha uma nota da autarquia.