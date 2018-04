Câmara do Funchal recebe secretárias de Estado da Administração Interna e da Modernização Administrativa

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recebe amanhã, as secretárias de Estado Adjuntas da Administração Interna, Isabel Oneto e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, para a assinatura do protocolo do projecto ‘Sistema Contactos de Idosos para as Forças de Segurança’, bem como para acompanhar o primeiro encontro público do Orçamento Participativo de Portugal na cidade do Funchal, em 2018. A visita oficial contará com uma visita ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O projecto ‘Sistema Contactos de Idosos para as Forças de Segurança’, foi um dos projectos vitoriosos da passada edição do Orçamento Participativo.

Pelas 15:30 horas, irá decorrer o primeiro encontro público do Orçamento Participativo do Funchal de 2018, no Colégio dos Jesuítas.