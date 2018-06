Câmara do Funchal assinala amanhã a Semana do Ambiente com duas actividades

A Câmara Municipal do Funchal assinala amanhã, 5 de Junho, a Semana do Ambiente do Funchal 2018 , que decorre entre os dias 4 e 8 de Junho, com duas actividades.

A primeira está marcada para o meio-dia, no Salão Nobre da Autarquia, altura em que serão entregues cheques solidários ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe. O valor doado vem na sequência do compromisso da autarquia em doar 1€ por cada tonelada de resíduos de embalagem reciclada.

Mais tarde, às 15 horas, o Átrio da Câmara recebe a abertura da Exposição e entrega de prémios do Concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’.