Câmara do Funchal apresenta estudo em parceria com a Universidade da Madeira e o M-ITI

A Câmara Municipal do Funchal apresenta na terça-feira, dia 23, entre as 11 horas e as 12h30, na Sala da Assembleia Municipal, os resultados obtidos no projecto de investigação ‘Assistência Humana Aumentada’ (AHA), procedendo igualmente à entrega de certificados aos utentes dos ginásios municipais do Funchal que foram intervenientes no estudo.

As actividades de investigação em causa foram realizadas este ano no Ginásio de Santo António e no Ginásio de São Martinho, enquadradas no projecto de investigação supracitado, e que foi desenvolvido por uma equipa de investigadores da UMa e do M-ITI, na sequência de um protocolo para o efeito celebrado entre o Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal.

Este projecto teve como objectivo o desenvolvimento de uma nova geração de soluções tecnológicas baseadas em realidade virtual e aumentada, que vêm optimizar a informação proveniente de sensores cinemáticos e fisiológicos aplicados aos chamados jogos sérios para promover o exercício físico, ou “exergames”.

As actividades de investigação em causa compreenderam duas fases: uma primeira fase de desenvolvimento dos “exergames”, com recurso a vários estudos de preparação e adaptação às pessoas idosas, e uma fase subsequente de validação da solução tecnológica, de forma a utilizá-la como um meio de desenvolvimento complementar das habilidades funcionais (mobilidade e função cognitiva) em ginásios com estas características.

A primeira fase foi realizado no Ginásio de Santo António, com a duração de três meses e um total de 16 horas de actividade física, para um total de 31 utentes, com idades compreendidas entre os 60 e os 80 anos. A segunda fase decorreu, por sua vez, no Ginásio de São Martinho, com a duração de seis semanas, traduzindo-se em 15 horas de exercício físico para os 21 idosos que finalizaram o processo.

Todos os idosos envolvidos tiveram a colaboração e monotorização directa por parte de técnicos especializados na prática de exercício físico, tendo as actividades sido muito bem sucedidas, diz a CMF.

Programa

11 horas – Enquadramento da parceria entre a CMF e a UMa/Departamento de Educação Física e Desporto | vereadora Madalena Nunes

11h20 – Enquadramento da Investigação desenvolvida nos Ginásios da CMF - AHA - Augmented Human Assistance – Assistência Humana Aumentada | Sergi Badia

11h40 – Demonstração dos Exergames com utentes dos Ginásios | Operacionais da Investigação Exergames: Honorato Sousa/Afonso Gonçalves/Teresa Paulino

12 horas – Apresentação dos principais resultados do AHA - Augmented Human Assistance – Assistência Humana Aumentada | John Cardona

12h20 – Entrega dos Certificados de Participação no Estudo aos utentes dos Ginásios: Santo António e São Martinho. | Élvio Rubio e vereadora Madalena Nunes

12h30 – Encerramento da Sessão