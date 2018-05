Câmara de Lobos assinala ‘Maio – Mês do Coração’

No próximo dia 6 de Maio, domingo, pelas 10 horas, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos realiza uma prova de orientação pedestre, associando-se desta forma à campanha da Fundação Portuguesa de Cardiologia ‘Maio – Mês do Coração’.

A prova compreende dois tipos de percurso de competição: um aberto a todas as pessoas interessadas e outro dirigido aos atletas federados ou com experiência na modalidade.

No percurso aberto, com perfil de menor exigência física, poderão participar participantes de qualquer idade, com ou sem experiência na orientação. Este percurso visa promover a participação da comunidade em geral e incentivar à prática desta modalidade desportiva.

A participação nesta prova pode ser de carácter individual ou em grupo. No caso dos grupos, poderão participar crianças de qualquer idade, devendo ser acompanhados de adultos.

O percurso mais longo, modulado com um perfil de maior exigência física, é dirigido a atletas federados ou com experiência na Orientação. A prova pode ser realizada individualmente, em pares ou em grupo.

Os interessados em participar podem consultar todas as informações sobre o evento e proceder à sua inscrição no site: http://oripark.camadeira.com/ .

O programa do evento:

08h45 – Abertura do secretariado na Praça da Autonomia

10 horas – Partida dos primeiros participantes

12 horas/12h30 – Previsão final da prova e entrega de prémios – Praça da Autonomia

Segundo a vice-presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, com o pelouro do Desporto, esta é mais uma iniciativa integrada no plano de actividades anuais da autarquia de promoção do desporto para todos. Segundo a autarca a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que é um dos municípios no país reconhecido como ‘Município Amigo do Desporto’ pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (Apogesd) em 2016 e 2017, tem um vasto programa de incentivo e apoio à prática regular de actividade física e desportiva e comportamentos saudáveis dos munícipes.

Segundo Sónia Pereira, “o orçamento municipal para o corrente ano contempla investimento na ordem dos 165 mil euros para apoio à prática desportiva, sendo que a Câmara privilegia o apoio aos escalões de formação e às modalidades amadoras, sendo de salientar a atribuição de apoio, pela primeira vez este ano, ao clube escola da Torre, para o desenvolvimento da modalidade de Badminton, Clube Escola Estreito para as modalidades de Atletismo e Judo, e Clube Escola do Curral das Freiras para as modalidades de Futsal e Badminton.”

Para além do apoio às associações desportivas do concelho, a autarquia tem em acção um vasto leque de actividades, promovidas pelos serviços municipais, dirigidas a todos o grupos populacionais.