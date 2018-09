Câmara da Ribeira Brava entrega manuais escolares

A Câmara da Ribeira Brava entregou hoje livros escolares aos alunos do segundo ciclo do concelho, por empréstimo. Esta entrega simbólica ocorreu perante os alunos da EB 2/3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, estabelecimento onde Ricardo Nascimento já foi docente e presidente do concelho executivo, assumindo, por isso, guardar “um carinho especial” pela instituição.

Sobre esta medida o presidente da Câmara da Ribeira Brava, referiu ser “o primeiro ano que se vai implementar o sistema de empréstimos ao segundo ciclo”, realçando que o objectivo é demonstrar aos alunos que a edilidade “se preocupa em dar condições, dentro das possibilidades para que os estudantes possam estar mais próximos do sucesso”. No seu discurso, o presidente lembrou também os encarregados de educação, professores e instituição em geral como “agentes que se preocupam com o bem-estar dos alunos” e por esse motivo aproveitou para pedir que os alunos presentes “respondam também com trabalho e boas notas”.

Esta acção acontece assim depois de na passada sexta-feira a autarquia ter efectuado uma entrega simbólica de manuais ao primeiro ciclo, sendo que para breve está agendada a entrega de materiais ao segundo e terceiro ciclo e secundário.