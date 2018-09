Cafôfo reclama plano de contingência no aeroporto da Madeira e a reserva de slots no aeroporto de Lisboa

Paulo Cafôfo considera determinante para a Região assegurar a reserva de slots no aeroporto Humberto Delgado, Lisboa (pista complementar) e a criação urgente de plano de contingência no Aeroporto da Madeira para dar resposta às situações de inoperacionalidade no movimento aéreo.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal aproveitou, esta tarde, a reinauguração do remodelado Hotel Alto Lido e a presença dos principais responsáveis do Governo Regional e do Turismo para deixar o recado depois de destacar as acessibilidades, a requalificação do produto e a promoção do destino Madeira como os três grandes desafios que se colocam ao sector.

Para fazer face ao “estrangulado” Aeroporto de Lisboa, considerou determinante a Madeira garantir parte dos 60 slots previstos para o aeroporto de Lisboa.

“Temos de garantir, até por uma questão de continuidade territorial, que uma parte desses slots sejam destinados à Região”, exortou.

Já sobre o Aeroporto da Madeira, muitas vezes condicionado por questões atmosféricas, reconheceu a necessidade de serem reavaliados os estudos, mas antes, diz ser “imprescindível a existência de um plano de contingência no Aeroporto da Madeira”, defendeu.

Já Miguel Albuquerque optou para ‘chamar a si’ o mérito do investimento de 14 milhões de euros que foi quanto custou a remodelação da unidade hoteleira.

“Este investimento também é a consequência de um compromisso público que nós assumimos com a Madeira” que diz ter sido “o de instalar e manter na nossa terra um sistema de confiança para garantir o crescimento económico, o investimento e a melhoria da nossa vida colectiva”. A fundamentar a apreciação, o líder madeirense registou que “a economia da RAM cresce em todos os seus sectores há 61 meses, ou seja, há mais de cinco anos”, destacou