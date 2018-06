Cafôfo diz que “não basta o hospital (...), não resolve todos os problemas”

A última intervenção da sessão de abertura dos Estados Gerais coube ao candidato do PS a presidente do Governo, Paulo Cafôfo, que intervém perante o sala a abarrotar, onde foi necessário colocar mais cadeiras para acomodar toda a agente.

Cafôfo começou por afirmar que o PS “é muito necessário à Região”, e que o encontro é para criar bases sólidas para a governação da Madeira. “É o lançamento de uma primeira pedra” para a Governação, que deverá orientar a Madeira durante uma década. “É uma responsabilidade, mas estamos preparados para ela”.

Sobre as personalidades que coordenam as áreas temáticas do Programa de Governo, Cafôfo elogiou a coragem da participação, o que nem sempre é fácil na Madeira. Um agradecimento que alargou aos participantes nos Estados Gerais. “A esperança dos madeirenses é terem um projecto aberto a todos, que governe para todos.”

“Somos pela competência, queremos os melhores.” O programa a apresentar não será eleitoral, mas de governação.

Cafôfo diz que o desafio do novo futuro não é apenas seu, mas de todos os madeirenses e que, por isso, o encontro é aberto aos madeirenses e relembra as três grandes áreas de actuação em que aposta: educação - “uma das prioridades”; Economia - a Madeira tem de crescer rapidamente para ser possível repor o diferencial fiscal; Saúde - “Não basta o hospital (...), não resolve todos os problemas”.

Mas, Cafôfo disse que a governação se limitará a estas áreas e referiu-se a um conjunto de outras, com destaque para as relacionadas com os transportes.

“Faremos mais e melhor (...). A Madeira não será mais refém da dívida.”

Cafôfo não terminou sem afirmar as virtudes do diálogo, nomeadamente com a República. “É preciso que todos respeitem a autonomia, mas é preciso que quem a defende se dê ao respeito”, “sem amuos”, como diz que o actual Governo tem.