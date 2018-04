Cafôfo deve “resolver os problemas da cidade em vez de dar murros em Lisboa”

“Em vez de dar murros na mesa em Lisboa, o presidente da Câmara Municipal do Funchal deveria estar concentrado em resolver os problemas da cidade, que foi para isso que foi eleito”, disse hoje a vereadora do PSD naquela Autarquia, Rubina Leal, à saída da reunião semanal de câmara.

Rubina Leal considera que o presidente do executivo está “ausente” e não se preocupa com o “essencial” para a cidade.

Na opinião da vereadora social-democrata, o presidente do executivo deveria estar preocupado com os pavimentos das estradas que estão num estado “lastimável”, com a reflorestação do Parque Ecológico que ainda não foi iniciada, e com a reabilitação urbana da Cidade que foi colocada na gaveta.

“Precisamos de um presidente que ponha as políticas em acção. Em vez disso, temos um presidente que mentiu, que não honra os seus compromissos e coloca os interesses pessoais e partidários à frente dos interesses da Cidade”, concluiu.