Botox: acabe de vez com os ‘pés de galinha’!

Quer acabar com as rugas, as pálpebras descaídas e eliminar a aparência de cansaço? Fale connosco e saiba como tratar e prevenir as marcas de expressão.

Com o passar dos anos, a pele transforma-se e começa a apresentar marcas, principalmente de expressão, e uma das rugas que mais preocupam as mulheres são os ‘pés de galinha’, expressão vulgarmente utilizada para definir as linhas ao redor dos olhos que aparecem, principalmente, quando sorrimos. A toxina botulínica (Botox) é um recurso estético adoptado cada vez mais cedo por quem quer manter uma expressão sempre jovem.

Como actua a toxina botulínica?

A toxina botulínica actua impedindo a contracção dos músculos faciais que dão origem às rugas. Com a interrupção da contracção, ocorre o relaxamento muscular e as rugas atenuam-se. Os principais locais do rosto onde pode ser utilizada são a região frontal (testa), a glabela (espaço que separa as sobrancelhas) e a região peri-orbitária (‘pés de galinha’).

Quando notamos os resultados?

Os resultados do Botox começam a aparecer após 48 horas e atingem o efeito máximo em 2 semanas. O procedimento deve ser repetido a cada 4 meses para a sua manutenção. Este tempo pode variar de acordo com cada pessoa e o procedimento pode ser repetido diversas vezes.

Quer restabelecer a juventude do seu rosto? Contacte-nos!

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Rua da Queimada de Cima n° 28,1°, sala F

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/