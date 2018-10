O Grupo Parlamentar do PSD visitou hoje o quartel dos Bombeiros Municipais de Machico, a propósito do novo Estatuto Social dos Bombeiros, iniciativa a da autoria do GPPSD, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Em relação à aplicação da tarifa social de água aos bombeiros municipais e voluntários de Machico, que o Tribunal Constitucional considerou caber exclusivamente às Câmaras Municipais, o deputado João Paulo Marques garantiu que “o PSD não vai desistir deste estatuto social”.

“Não desistimos dos nossos bombeiros”, frisou o social-democrata, lembrando que os bombeiros “não podem ser reconhecidos e importantes só durante o mês de Agosto e durante os incêndios”.

O Estatuto Social dos Bombeiros, avançado pelo PSD, tem por objectivo beneficiar estes profissionais e respectivas famílias e prevê (além do acesso à tarifa social de água) que os bombeiros possam ter electricidade a preços mais baixos, acesso a apoio psicológico durante todo o ano, isenção de taxas moderadoras e prioridade no acesso aos lares da terceira idade.