Boas notícias no Hospital

A manchete do DIÁRIO desta segunda-feira, 21 de Maio de 2018, aponta às Urgências renovadas. Nas páginas 4 e 5 poderá ler que o “Serviço do Hospital Dr. Nélio Mendonça será ampliado para o actual terraço. As obras de renovação e reestruturação funcional do serviço de urgências deverão ir para o terreno antes do final do ano”.

Com uma foto elucidativa contamos noutra notícia que a CMF em apuros no caso da queda da árvore. Isto porque um “Funcionários não só detectaram sinais da doença no carvalho-alvarinho como também criaram condições propícias à infecção pelo fungo com regas “excessivas”. Revelámos as seis perguntas com respostas pouco abonatórias quando o inquérito entra na recta final”. Leia mais na página 7.

Na área da Educação haverá Novas zonas pedagógicas para professores. Na página 8 poderá ler que as “alterações propostas pelo Governo para a Educação vão estar amanhã em foco na Assembleia Legislativa da Madeira.

No sector das Pescas a Madeira recebe debate das quotas pesqueiras. Notícia da “reunião de trabalho que definirá os limites de captura para tunídeos” que “começa hoje e traz centenas de especialistas”. Saiba mais na página 6. Hoje também é Dia do Empresário bate recorde, notícia em destaque nas páginas 10 e 11.

Por fim, o Funchal dá dívidas do GR como garantia ao Fisco, acrescentando que a “Câmara já submeteu à Autoridade Tributária a oposição às execuções fiscais de 15 milhões de euros, reclamadas pela ARM”, num tema que poderá ler na página 12.

