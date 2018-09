“Bispo afasta padre suspeito de pedofilia”. É esta a notícia que faz manchete na primeira edição impressa do mês de Setembro do DIÁRIO, em que revelamos que Anastácio Alves foi suspenso de funções sacerdotais por D. António Carrilho.

A Diocese do Funchal segue tolerância zero “em profunda comunhão com o Papa Francisco” e a Justiça investiga caso.

Também em destaque neste sábado, 1 de Setembro, o dinheiro gasto pelas autarquias para apoiar os alunos com manuais escolares. São 700 mil euros em manuais e 12.500 alunos abrangidos pelo apoio extraordinário dos municípios.

Fique a conhecer mais detalhes sobre o Novo PDM do Funchal, que legaliza uma casa por semana, e sobre o novo avançado grego do Marítmo. Respectivamente, nas páginas 7 e 16 do nosso matutino.

Por último, mas não menos importante, a empresa Macedos Pirotecnia volta a ganhar ‘fim-do-ano’ na Madeira. Saiba mais na página 2.

