Binter não confirma ter ganho a linha aérea Porto Santo-Madeira

A companhia aérea Binter não confirma ter sido a escolhida para a concessão da rota, concurso que tem prazos definidos e claros na divulgação da informação (relatório preliminar do júri), inclusive um período de contestação das restantes concorrentes que terão sido preteridas - Sevenair (actual concessionária que termina a 31 de Maio) e LFAS-Lease Fly Aviation Services (baseada em Tires, Cascais).

Fonte da companhia sedeada em Canárias diz ao DIÁRIO que ainda não recebeu qualquer informação oficial de ter sido a escolhida.

Também da parte do Governo Regional desconhece-se o andamento do processo, uma vez que este é um concurso (5,57 milhões de euros por uma concessão de três anos) coordenado por Lisboa, não tendo o executivo liderado por Miguel Albuquerque qualquer informação sobre quem seja o vencedor de uma linha que, no seu melhor ano (2017), transportou cerca de 30 mil passageiros.

Por fim, do Gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que tutela este processo, a resposta foi clara: “Neste momento, o Gabinete não tem qualquer informação a fornecer sobre este assunto.”

A notícia de que a Binter teria sido escolhida para a concessão foi dada na passada quarat-feira à noite pela RTP-Madeira, dando conta que as outras duas concorrentes já teriam sido informadas da decisão que, contudo, ainda não é oficial.