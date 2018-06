O voo inaugural da Binter Funchal - Porto Santo partiu do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, às 07 horas, com 18 passageiros e do Aeroporto do Porto Santo saiu com 33 passageiros em direcção à Região.

Uma inauguração que contou com a presença de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, Guilherme D’Oliveira Martins, secretária de Estado da Infraestrutura, e do Director Comercial e de Markering, Miguel Ángel Suárez.