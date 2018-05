Binter formaliza amanhã entrada na linha Porto Santo - Madeira

A formalização da entrada da Binter na linha aérea entre o Porto Santo e a Madeira terá lugar amanhã em Lisboa. O DIÁRIO sabe, através de fonte ligada ao processo, que a assinatura dos procedimentos acontece com elementos do Governo da República (nomeadamente do Ministério do Planeamento e Infraestruturas e a Secretaria de Estado dos Transportes), bem como, dos responsáveis máximos da companhia área de Canárias.

A Binter vai operar nesta linha área com um ATR – 600, como estava programado. A aeronave tem capacidade para mais de 70 passageiros e tem maior capacidade de bagagens e carga. Para além do comandante e piloto, este tipo de aeronave, tem duas/dois assistentes de bordo.

A operação entre a Madeira e o Porto Santo começa na próxima terça-feira, 5 de Junho, logo pelas 7 horas, no voo entre Madeira e Porto Santo e uma hora mais tarde no sentido inverso. À tarde, às 17 horas, levanta voo novamente para a ilha dourada, e sessenta minutos mais tarde, regressa à Madeira. As viagens têm uma duração aproximada de 15/20 minutos.

O Governo da República decidiu adjudicar na terça-feira passada à empresa Binter Canarias SA a prestação de serviços aéreos regulares, em regime de concessão na rota Porto Santo-Madeira, no âmbito do concurso público internacional lançado em Outubro de 2017 por um período de três anos.

A concessão será válida por um período de três anos, no valor de cerca de 5,6 milhões de euros.

Como o concurso ainda não tem visto do Tribunal de Contas, o Governo da República teve de fazer um ajuste directo com a Binter de modo a que durante 60 dias a operação se faça sem constrangimentos.