Baía do Funchal começa a ficar composta com os cruzeiros que irão abrilhantar a noite mais longa do ano

A baía do Funchal começa a ficar composta com os navios que irão receber o novo ano. Os madeirenses acordaram e ‘deram de caras’ com alguns dos cruzeiros que já fazem parte do ‘cenário’ da passagem de ano na Madeira.

Este ano, o Porto do Funchal recebe um total de 10 navios que irão proporcionar a uma noite mágica aos milhares de turistas que fizeram questão de ‘entrar com o pé direito’ em 2018 a partir do Região.

Neste momento, estão seis navios na baía do Funchal e ao longo do dia irão chegar os restantes. Marcam assim presença num dos mais belos espectáculos do mundo os cruzeiros Balmoral, AIDAvita, Mein Schiff 2, Ventura, Marella Dream, Queen Elisabeth, Columbus, Horizon, AIDAsol e AIDAprima.

Porque este dia é especial, neste momento está uma grande multidão na baixa citadina devido aos passageiros que estão a chegar dos navios, estando alguns a desembarcar no cais 8. Além disso, muitos também são os madeirenses que estão a aproveitar este último dia de 2017 para ver ‘in loco’ as ‘máquinas’ que irão ficar para a ‘virada’ do ano.