Aviso para agitação marítima forte até às 18 horas de sexta-feira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta sexta-feira.

O aviso surge no seguimento das indicações dadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que referem que o vento vai soprar de noroeste fresco (27 a 35km/h) a muito fresco (36 a 44km/h), diminuindo para moderado (19 a 26km/h) a fresco a partir do inicio da tarde.

A visibilidade será boa.

Quanto ao estado do mar, a ondulação na costa norte pode atingir ondas de 3 a 4 m, aumentando para 4 a 4,5 m durante a noite, diminuindo gradualmente para 3 a 4 m a partir da manhã.

Na costa sul não deverão ultrapassar os 2 metros.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.