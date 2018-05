Autarcas do PSD marcam Congresso para 16 de Junho

Já com as eleições Autárquicas ‘na mira’, o Conselho Regional da Associação Regional dos Autarcas Social-Democratas (ARASD) decorreu, esta manhã, na sede do PSD/Madeira, no Funchal. O presidente Rui Marques aproveitou a ocasião para anunciar a data do novo Congresso, marcado para o dia 16 de Junho, no Casino da Madeira.

Rui Marques, presidente do Conselho Regional da ARASD, afirmou que, após as eleições autárquicas de outubro passado, há agora necessidade de eleger os novos órgãos sociais da associação.

Neste encontro, Rui Marques aproveitou para felicitar os autarcas eleitos em Outubro e agradecer também “àqueles que trabalharam duro” e “em prol do partido”, mas que, infelizmente, não conseguiram ser eleitos.

“Temos de respeitar a decisão da população”, sublinhou o presidente do Conselho Regional da ARASD, salientando, contudo, que nalguns concelhos já é possível tirar algumas ilações dessa decisão. “Já podemos constatar que, passados seis meses, talvez a escolha não foi a mais acertada, mas há que respeitar e a vontade do partido e de todos os autarcas é trabalhar já para ganharmos as eleições do próximo ano e daqui a três anos e meio conquistarmos os diversos órgãos autárquicos em cada concelho, seja a Câmara, seja a Assembleia Municipal, sejam as próprias freguesias”.

Rui Marques salientou que os “autarcas têm um papel importante a desempenhar em cada concelho” e representam “o braço armado do partido”. Nesse sentido, considera que o próximo congresso da ARASD assume uma especial relevância, não só para a eleição dos novos órgãos sociais, como também para que possam ser retiradas algumas conclusões relativamente à gestão das autarquias. Apelou, por isso, à participação dos autarcas.