Associação OLHO.te deu vida ao Bairro Social da Nazaré

Na intervenção no painel sobre Igualdade, Hugo Andrade, presidente da Associação OLHO.te, criticou o GR pelas “perguntas incisivas” quando apresentou o projecto de reabilitação, intervenção, inclusão, participação activa e cidadania que criou no Bairro Social da Nazaré. Ao contrário, elogiou a Junta de Freguesia de São Martinho e a Câmara Municipal do Funchal que “de imediato deu o apoio que nós precisávamos” para o arranque do projecto que “no início não foi fácil”, reafirmou, referindo-se às reservas da tutela pública (GR).

O “bairro que até esse ano (2013) era um bairro cinzento” com as pessoas “presas dentro de casa”, deixou de o ser com a OLHO.te que veio criar um novo envolvimento dos moradores. Criticou também “algumas associações que trabalham de costas voltadas porque têm outros interesses, interesses esses que não nos importam” afirmou. Denunciou ainda que a maioria das escolas “não tem sustentabilidade artística” e algumas destas nem acesso tem as artes, para concluir que este sector continua a ser o “parente pobre” na Educação.