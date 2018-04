Associação de Paralisia Cerebral promove a 8ª edição da Porcalhada

A 8ª edição da Porcalhada da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira realiza-se no sábado, dia 21 de Abril, a partir das 14 horas. O local escolhido é o habitual, junto à sede da associação, no Caminho do Pico do Funcho, no Funchal.

A participação no evento tem um custo de 15 euros, sendo gratuito para crianças até aos 11 anos. A animação, comida e bebidas são garantidas neste piquenique preparado para cerca de 250 a 300 pessoas, com um porco assado no espeto.

Os bilhetes podem ser reservados através do 291 721 090 ou do email geral@apcmadeira.pt