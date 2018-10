Aproveite, esta sexta-feira, para assistir ao primeiro concerto do 9.º Festival de Órgão da Madeira

Começa, esta sexta-feira, o 9.º Festival De Órgão Da Madeira

A igreja do Colégio é o palco da estreia do 9.ª Festival de Órgão da Madeira, com actuação do organista Matthias Havinga, que vai interpretar um programa dedicado a Johann Sebastian Bach, a partir das 21 horas, com entrada livre.

‘Fórum de Juventude da Madeira’

Esta sexta-feira, o Colégio dos Jesuítas, recebe o ‘Fórum de Juventude da Madeira’, uma iniciativa do Governo Regional, uma iniciativa no âmbito do projeto “Madeira Jovem – Linhas de Ação para a Juventude”, lançado em 2017.

A sessão de abertura, às 14h30 conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O Fórum de Juventude da Madeira visa potenciar o envolvimento e a inclusão dos jovens no plano de ação da Região, incidindo em diversas esferas, como a social, a saúde, a educação, a habitação, a política, a mobilidade, o emprego, entre as demais vertentes, nas quais juventude está implicada.

Conferência “Espaço Urbano”

Decorre amanhã, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico a Conferência “Espaço Urbano”, promovida pela Ordem dos Arquitetos Secção Regional Sul (OASRS), Delegação da Madeira.

Fazer cidade sobre a cidade existente é o mote para esta conferência subordinada ao tema “Espaço Urbano”, que pretende integrar diferentes abordagens para melhorar as condições sobre sustentabilidade, segurança e conforto dos espaços pré-existentes.

A entrada é gratuita, sujeita a um pré-registo, faça a sua aqui.

Encontro ‘Inovação e Liderança Educacional’

A Escola Secundária da Jaime Moniz, recebe, esta terça-feira, o encontro ‘Inovação e Liderança Educacional’.

A sessão de abertura esta marcada para as 9h30 e conta com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho e Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O dia decorre com duas conferencias, dois espaços de debate (mesa redonda) e um Workshop. A cessão de encerramento esta agendada para as 17h45.

Casa de Saúde S. João de Deus dinamiza a ‘3ª Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira’

Esta sexta-feira, a Casa de Saúde S. João de Deus, no Auditório São Bento Menni, acolhe a ‘3ª Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira’ que se prolonga até sábado.

A sessão de abertura, marcada para as 10 horas, conta com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

A convenção pretende ser um espaço de reflexão alargada e transversal ao nível dos profissionais de saúde, da área social, educativa e da família, acerca das problemáticas relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências, que abrange não só as substâncias psicoativas, como as drogas e o álcool, como outras vertentes que facilmente geram dependência como é o caso do jogo nos vários contextos.

Programa cultura FNAC

Nesta sexta-feira, a FNAC em pareceria com o Equibrium GYM – Pediatria, convidam o público a participar numa conversa com o conhecido neuropediatra Nuno Lobo Antunes. A iniciativa tem como tema base “A medicação nas PHDA - o papel dos técnicos de saúde e educação na aprendizagem”. Conta com moderação da terapeuta ocupacional Cristina Aveiro e ainda com o contributo da docente especializada Carla Viveiros.

Evento que inicias 19h30, na FNAC - Madeira Shopping, com entrada gratuita.

Primeiro festival de fado da Madeira

Estreia, esta sexta-feira, no teatro municipal Baltazar Dias o primeiro festival de fado da Madeira, que se prolonga até domingo. Numa pareceria entre a Associação de Fado da Madeira e Câmara Municipal do Funchal.

Os bilhetes podem ser adquiridos junto à bilheteira do teatro municipal, seis euros, por cada espectáculo.

Conferência ‘Panorama da Arte Portuguesa no século XXI’

Museu de Arte Contemporânea da Madeira, amanhã, pelas 19 horas, acolhe uma conferência com o tema ‘Panorama da Arte Portuguesa no século XXI’, sessão que estará a cargo de Luiza Soares de Oliveira.

Uma conferência que abordará a temática das jovens gerações de artistas que iniciam a sua carreira nestes primeiros anos do século XXI, dos desafios com que se deparam e, no fundo, do futuro da própria arte.

A participação nestas actividades é gratuita, embora sujeita a uma inscrição prévia, através do endereço de correio electrónico daraver.drc@gmail.com ou pelo telefone 291211830, estando limitada ao número de lugares sentados.