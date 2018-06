Antigos alunos da APEL levam exposição à Câmara Municipal do Funchal

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL irá promover uma exposição dos trabalhos dos alunos do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais daquela escola, no Hall da Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa, que está integrada na edição deste ano da APELarte, resulta de uma parceria com o Município do Funchal e será inaugurada no dia 14 de Junho, pelas 18 horas, ficando patente até ao dia 22 do mesmo mês.

A exposição reunirá trabalhos de expressão plástica nos domínios das técnicas da escultura, nomeadamente cerâmica e medalhões em baixo-relevos. Por acontecer no término do ano lectivo e assumir, de algum modo, uma forma de retrospectiva do ano lectivo, a mostra é também um estímulo para que os alunos e a comunidade educativa prossigam novos trabalhos e novas iniciativas ou projectos.

Segundo Francisco Gomes, presidente dos Antigos Alunos da APEL, “é com especial felicidade que encaramos esta exposição, que tem como principal objectivo valorizar o trabalho realizado pelos próprios alunos, contribuindo para a sua divulgação e reconhecimento além da comunidade educativa”.

Adicionalmente, o líder da Associação destaca o papel que tem sido desenvolvido pela Associação na projecção da Missão Educativa da APEL, notando que a Expressão Plástica e as Artes Visuais são as áreas nas quais a APEL tem afirmado a sua qualidade educativa.

“Através de eventos como este, a Associação procura colocar essa vocação especial da escola ao serviço de uma cidade que todos queremos Educadora e plena de Cultura, aproximando as pessoas e, através da Arte, acrescentando-lhes Conhecimento”, refere Francisco Gomes.