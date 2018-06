Aluno da Francisco Franco apurado para as Olimpíadas Internacionais de Física

César Alexandre da Silva Freitas, aluno de 11.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, ficou apurado para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Física 2019, depois de ter ficado entre os dez melhores alunos do país na fase nacional das Olimpíadas de Física 2018, realizada no passado sábado, no Porto.

Graças ao resultado obtido, o estudante de Engenharias da Francisco Franco garantiu presença nas Olimpíadas Internacionais de Física que decorrerão em Israel, em 2019, começando a preparação para o evento aos sábados (a partir de Janeiro), no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Depois de vários anos sem participar nas Olimpíadas de Física, a Escola Secundária de Francisco Franco retomou este ano a sua presença nesta competição, através da supervisão científica do professor Rui Afonseca, tendo levado dois alunos à final nacional: César Alexandre Freitas e Margarida Ferreira Ribeiro.

Oriundo da Escola de 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, César Alexandre Freitas, de 16 anos de idade, é aluno do quadro de mérito da Escola Secundária de Francisco Franco, desde o 10.º ano.

As Olimpíadas de Física são uma actividade promovida pela Sociedade Portuguesa de Física com o patrocínio do Ministério da Educação e Ciência, da Agência Ciência Viva e da Fundação Calouste Gulbenkian.