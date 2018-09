Albuquerque visita Feira de Economia Social e Solidária amanhã

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 18 horas de amanhã, a Feira de Economia Social e Solidária, que decorre, a partir de hoje, na Praça do Povo, no Funchal.

A Feira Anual de Economia Social e Solidária, iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, tem por objectivo proporcionar às entidades de Economia Social e Solidária da Região Autónoma da Madeira a oportunidade de apresentarem e/ ou promoverem junto da comunidade projectos, produtos e serviços na área da Economia Social, no sentido de divulgar e de estimular o desenvolvimento e o crescimento dos mesmos.

O executivo madeirense recorda que “estas entidades, do denominado Terceiro Sector, definem e implementam projectos conducentes à satisfação de necessidades sociais, no âmbito do desenvolvimento local, através de respostas a situações mais deficitárias, e ao nível da coesão social, através do combate a diferentes formas de exclusão”.

O certame reúne 61 entidades, designadamente Instituições Particulares de Solidariedade Social, Casas do Povo e demais organizações de Economia Social com intervenção na Região Autónoma da Madeira.

A par da vertente Social e Solidária, o evento contempla ainda iniciativas dedicadas ao artesanato e gastronomia da Região e um vasto programa de animação, do qual se destaca o concerto de Tiago Bettencourt, pelas 21 horas deste sábado.