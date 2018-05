Albuquerque visita Associação dos Antigos Alunos da APEL

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA) vai receber a visita de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, no próximo dia 11 de Junho para um diálogo entre o governante e a comunidade educativa da APEL, no qual será abordado, entre outros temas, a cidadania e a participação cívica dos jovens na sociedade e na política.

Após a conversa com os alunos, terá lugar uma visita às instalações da escola e um almoço-convívio que contará com a presença de alunos, professores e membros das direcções da escola da APEL e da Associação dos Antigos Alunos. Na ocasião, os Antigos Alunos preetendem oferecer a Albuquerque uma pequena peça artística da autoria do artista plástico Diogo Goes, que é também vice-presidente dos Antigos Alunos.

Francisco Gomes, presidente da Associação dos Antigos Alunos, diz que é uma “honra para a nossa Associação” receber Miguel Albuquerque num evento que “valerá não só pela inegável relevância da conversa que será gerada entre o Presidente e os quadros da escola, mas também pelo prestígio que a próprio presença do líder da Região traz à instituição APEL e à sua missão educativa”.